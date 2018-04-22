القريات 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم, بزيارة تفقدية ‏لقيادة حرس الحدود بمنطقة الجوف في محافظة القريات .وفور وصول سموه مقر القيادة, عزف السلام الملكي, حيث كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء خالد بن مناحي الغفير .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف كلمة بهذه المناسبة ، قدم فيها التهنئة لسموه على الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة.وقال اللواء الغفير في كلمته: يعد قطاع حرس الحدود حصناً منيعاً لحدود وطننا الغالي في التصدي لضعاف النفوس من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود وفق أحدث الوسائل المعمول بها عالمياً في ظل دعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية .بعد ذلك ألقيت قصيدة بهذه المناسبة ، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن الأعمال والحدود التي يقوم حرس الحدود بالمنطقة على مراقبتها والوسائل والآليات التي تدعم العمل في هذا القطاع .// انتهى //19:03ت م