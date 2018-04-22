الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس

فازت "فوكس سينما" التابعة لمجموعة ماجد الفطيم بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة، وتم منحها الرخصة من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد.

وتستثمر مجموعة الفطيم 2 مليار ريال في قطاع السينما لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل في الخمس سنوات المقبلة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد والإنتاج المحلي.

وتعد "فوكس سينما " أكبر مشغل للسينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشغل سينمائي إقليمي في المملكة.

وتعتزم مجموعة الفطيم افتتاح أول دار سينما لها في المملكة خلال الأيام المقبلة في مجمع الرياض بارك ضمن أكبر مركز ترفيه عائلي تابع لماجيك بلانيت في المنطقة، وتضم هذه التجربة أربع شاشات عرض سينمائية بما في ذلك أول شاشة IMAX لعرض الأفلام للشباب وVOX KIDS المخصصة لترفيه الصغار.

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19:06ت م