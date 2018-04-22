القريات 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف, مشروع تنفيذ محطة الضخ وخط الرد لمياه الفائض النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الرابعة بمحافظة القريات, حيث بلغت قيمتهما 113,821,104 ريال ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة, بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم قدم عرضاً مرئياً اشتمل على مشاريع الوزارة في المنطقة , كما شاهد سموه عرضاً مباشراً لمشروع التشجير الذي أطلقته الوزارة سعياً منها في تحقيق الرؤية 2030 في كل من مدينة سكاكا, ومحافظة القريات .

حضر التدشين وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني, ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, وعدداً من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة .

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19:10ت م