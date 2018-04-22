الطائف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسيواصل ملتقى شباب دوقة الرابع، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز دوقة بمحافظة القنفذة، بتنفيذ رزنامة من الفعاليات المنوعة على أرض ملعب الدرة بدوقة .وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز دوقة علي عبيد الخيري، أن فعاليات الملتقى تستمر حتى الثامن من شهر ذي القعدة، ويستهدف الملتقى الشباب، برعاية وحفظ أوقاتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج الثقافية والاجتماعية الهادفة.وأشار الخيري أن فعاليات الملتقى تتضمن دورة رياضية لكرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو، يتخللها تنفيذ عدد من البرامج والسحوبات على مجموعة من الجوائز القيمة، مبيناً أن الفعاليات تبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى منتصف الليل.// انتهى //20:20ت م