مكة المكرمة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأطلع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل على الخطة الاستراتيجية والتقرير السنوي لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية خلال الاجتماع الذي عقده معاليه اليوم مع عميد الكلية الدكتور غازي بن مرشد العتيبي ووكلاء الكلية ، بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.وفي بداية اللقاء أستعرض عميد الكلية الدكتور غازي العتيبي" الخطة الاستراتيجية للكلية ، مبيناً أنها تنسجم مع رسالة ورؤية الكلية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، بحيث أن تكون الكلية منارة ذات تأثير عالمي ومرجعية أكاديمية متميزة في العلوم الشرعية والتاريخية ، مشيراً إلى أن الكلية من خلال كوادرها الاكاديمية تعد صرح رائد يقدم برامج علمية معتمدة ومنتجات بحثية متميزة تسهم في خدمة المجتمع مع الحرص على تطبق معايير الجودة من خلال توطين مستجدات التقنية الحديثة وتبني الشراكات الفاعلة.وثمن الدكتور العتيبي توجيهات معالي مدير الجامعة للارتقاء بالبيئة الاكاديمية والتعليمية بالكلية لتكون منارة للعلوم الشرعية والتاريخية بالعالم الاسلامي بالرغم من مكانتها البحثية في العلوم المعاصرة والمستجدات التي يشهدها العصر الحديث من خلال الندوات التي تنظمها ، مشيداً بجهود وكلاء الكلية والعاملين بها كافة .بدوره ثمن الدكتور عمر بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكيان جامعة أم القرى مما أسهم في توفير بيئة تعليمية للكوادر التعليمية والبحثية ، مشيداً بمخرجات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والتي لها باع تاريخي في جوانب الدراسات الشرعية والتاريخية وتعد نموذجاً للكليات الشرعية نظير ما تقدمه من برامج نوعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، متمنياً من الجميع إلى تضافر الجهود لتقديم برامج ذات مخرج عالٍ يتوافق متطلبات سوق العمل .// انتهى //20:22ت م