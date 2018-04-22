جدة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسشاركت الخطوط الجوية العربية السعودية في فعاليات معرض سوق السفر العربي التي انطلقت فعالياته اليوم بدبي وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل ، كأكبر معرض للسفر في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط ، بمشاركة 2500 جهة عارضة من شركات الطيران ، وخدمات الطائرات ، ومنتجات النقل الجوي ، وهيئات السياحة ، ووكلاء السفر والفنادق ، وشركات السفر والسياحة.وزار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي ، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي ، خلال إفتتاحه المعرض ، جناح الخطوط السعودية ، حيث كان في استقباله مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر ، وأطلعه على أبرز منتجات وخدمات الخطوط السعودية.وأوضح الجاسر أن مشاركة "السعودية " في المعرض بجناح خاص ، يبرز منتجاتها وخدماتها الجديدة ، التي شملت أجنحة الدرجة الأولى ، والمقاعد المميزة لدرجتي الأعمال والضيافة على طائرات أسطولها الحديث ، الذي يشهد حالياً أكبر برنامج لتحديثه وتنميته ، بعد إستلام (61) طائرة حديثة خلال عامي (2016 / 2017م) ، إضافة إلى (11) طائرة حتى الآن خلال العام الجاري، أحدثها طائرة بوينج (B787) .وكشف الجاسر عن موعد إطلاق خدمات تقنية " سبيس " التي تقدم خدمة الانترنت عالية السرعة ، وخدمة المكالمات الهاتفية الصوتية لتقنية 3.5g ، وخدمة البث التلفزيوني المباشر على متن طائراتها أثناء رحلاتها الداخلية والدولية ، إعتباراً من نهاية شهر يونيو المقبل ، مشيراً إلى أن الخطوط السعودية أبرزت عبر المعرض خدمات ومنتجات العمرة والحج ، وبرنامج عطلات السعودية ، والحركة العابرة ، والوجهات الموسمية الجديدة، صيف هذا العام .// انتهى //20:24ت م