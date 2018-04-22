ينبع 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساستقبل محافظ ينبع سعد السحيمي بمكتبه بمقر المحافظة بينبع اليوم رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد علي العروي يرافقة أمين عام الغرفة المهندس نهار الهندي والمحلل الاقتصادي بالغرفة محمد عيسى.واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من قبل رئيس غرفة ينبع عن دراسة الخارطة الاقتصادية لمحافظة ينبع والمناطق التي تدخل ضمن نطاق خدمات الغرفة بكل من محافظتي بدر والعيص ، مبيناً أهمية الدراسة تكمن في أن العديد من البحوث والدراسات السابقة أغلبها دراسات لم تتناول منظومة التنمية بصورة شاملة لكل القطاعات في حين تتناول هذه الدراسة منظومة التنمية الاقتصادية بالمحافظة في صورة شاملة بخريطة اقتصادية لكافة القطاعات الاقتصادية ، مشيراً إلى أن الغرفة تهدف من وراء هذه الدراسة إلى المساهمة الفاعلة في تحويل اقتصاد المحافظة على المدى الطويل إلى اقتصاد قائم على الميزة التنافسية للمنطقة بالاستفادة من الفرص الناشئة عن الدراسة باعتبارها من الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة داخل محافظة ينبع خاصة في مجال الاستثمار السياحي والترفيهي والصناعي والزراعي والواجهات البحرية والقطاعات الخدمية والنقل والفرص المخصصة لرواد ورائدات الأعمال وبما يسهم في وضع صورة مستقبلية للنشاط الاقتصادي المراد الدخول فيه بناءً حتى عام 2030 ، مبنية على الميزات النسبية ومستفيدة من نقاط القوة لكل قطاع اقتصادي .ونوه المحافظ بالجهود التي تقدمها الغرفة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة مقدماً شكره لرئيس الغرفة ولكافة العاملين فيها .// انتهى //20:25ت م