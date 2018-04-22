روما 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسفاز فريقا لاتسيو على نظيره سمبدوريا بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وفاز فريق انتر ميلان على مضيفه كييفو فيرونا بهدفين مقابل هدف ، ليلحق لاتسيو بجاره روما إلى المركز الثالث فيما حافظ انتر ميلان الخامس على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عنهما ، وكان روما فاز على مضيفه سبال بثلاثية نظيفة أمس السبت في افتتاح الجولة .وتتنافس الأندية الثلاثة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أن البطاقتين الأوليين محسومتين بشكل كبير ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب ونابولي مطارده المباشر الذين يلعبان لاحقا في قمة حاسمة على اللقب .وعاد فريق بينيفينتو إلى دوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الأولى ، بعد فوز فريق كروتوني على مضيفه اودينيزي بهدفين مقابل هدف ، وتعادل كالياري مع بولونيا بدون أهداف .وتختتم الجولة غدا الإثنين بلقاء جنوى مع فيرونا .// انتهى //20:25ت م