رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : ارسنال يفوز على وست هام
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
فاز فريق ارسنال على ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
وارتفع رصيد ارسنال إلى 57 نقطة بالمركز السادس ، وتوقف رصيد وست هام عند 35 نقطة بالمركز الخامس عشر .
وتعادل فريق ستوك سيتي مع بيرنلي بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد الأول 29 نقطة مقابل الأخير ، ورصيد الثاني 53 نقطة بالمركز السابع .
وفاز فريق مانشستر سيتي المتوج باللقب على سوانسي سيتي بخمسة أهداف دون رد ، رافعا رصيده إلى 90 نقطة .
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