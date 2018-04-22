الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسفاز فريق ارسنال على ضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وارتفع رصيد ارسنال إلى 57 نقطة بالمركز السادس ، وتوقف رصيد وست هام عند 35 نقطة بالمركز الخامس عشر .وتعادل فريق ستوك سيتي مع بيرنلي بهدف لكل منهما ، ليكون رصيد الأول 29 نقطة مقابل الأخير ، ورصيد الثاني 53 نقطة بالمركز السابع .وفاز فريق مانشستر سيتي المتوج باللقب على سوانسي سيتي بخمسة أهداف دون رد ، رافعا رصيده إلى 90 نقطة .// انتهى //20:34ت م