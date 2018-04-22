المدينة المنورة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، والهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، برنامجاً خاصاً بعنوان " تنمية مهارات التعامل مع السائح " الذي يهدف إلى تطوير مهارات التعامل مع السائح لدى منسوبي الجهات العاملة بالمطار والتي تتعامل مباشرة مع السياح .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن البرنامج الذي سيستمر لمدة خمسة أيام ، يشارك به موظفو مختلف الجهات العاملة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وكفاءتهم في التعامل مع السائح، وذلك في إطار التعاون الوثيق ومذكرة التكامل بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك التعاون المشترك بين سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ودعم التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة بما يتواكب مع توافد الحجاج والمعتمرين والزوار إلى المدينة المنورة عن طريق المطار.من جانبه أكد مدير عام سُلطة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ماجد أبو داوود ، أن البرنامج تم تنفيذه لتدريب منسوبي الجهات العاملة بالمطار والمتعاملين مباشرة مع السياح والزائرين بمهارات وأساليب التعامل المهني الاحترافي والالتزام بقواعد التعامل الإنساني الراقي وحسن الاستقبال لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتادي المطار وتأهيل كفاءات وطنية ضمن هذا المفهوم ومواءمة المجهودات والإجراءات مع ما تضمنته محاور رؤية المملكة٢٠٣٠ .// انتهى //20:43ت م