أبها 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم بطولة دوري الإدارات الحكومية لكرة القدم للصالات بمنطقة عسير، وذلك بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها.وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي الطوارئ الخاصة ومحكمة الاستئناف انتهت بفوز الطوارئ بـهدفين مقابل هدف للاستئناف، في حين أقيمت المباراة الثانية بين الشؤون الصحية وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه تغلبت فيها الصحة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للمياه.// انتهى //20:53ت م