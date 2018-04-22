عام / سياحة الشمالية تُطلق "فعاليات لينة التراثية" الخميس القادم
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
رفحاء 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
تُنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس القادم فعاليات "لينة التراثية".
وأوضحت الهيئة بأن الفعاليات تستمر لمدة 3 أيام بحديقة الامير عبدالله بن عبدالعزيز مساعد ببلدة لينة التاريخية على امتداد الطريق الدولي المار بجوار البلدة .
ودعا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام من جهته ، أهالي وزوار المنطقة لحضور الفعاليات.
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