رفحاء 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستُنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس القادم فعاليات "لينة التراثية".وأوضحت الهيئة بأن الفعاليات تستمر لمدة 3 أيام بحديقة الامير عبدالله بن عبدالعزيز مساعد ببلدة لينة التاريخية على امتداد الطريق الدولي المار بجوار البلدة .ودعا مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المكلف محمد بن عبدالرحمن الزمام من جهته ، أهالي وزوار المنطقة لحضور الفعاليات.// انتهى //21:01ت م