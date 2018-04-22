أبوظبي 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم : إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية .وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب ، معبرة عن تعازيها للحكومة الأفغانية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //21:16ت م