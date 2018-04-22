عام / الإمارات تدين الهجوم الانتحاري في كابول
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
أبوظبي 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع غربي العاصمة الأفغانية كابول مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم : إن دولة الإمارات تدين هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار أفغانستان ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية .
وأكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب ، معبرة عن تعازيها للحكومة الأفغانية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين .
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