برلين 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأهدر فريق ماينز فرصة الابتعاد عن مراكز الهبوط بالدوري الألماني لكرة القدم ، عقب خسارته بهدفين دون رد اليوم أمام مضيفه أوجسبورج في الجولة الـ 31 للمسابقة .وتجمد رصيد ماينز عند 30 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر، في المقابل ارتفع رصيد أوجسبورج إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر .وتعادل فريق كولون مع ضيفه شالكه بهدفين لكل منهما ، ليصبح كولون على حافة الهبوط لدوري الدرجة الثانية ، وظل كولون قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 22 نقطة ، فيما ارتفع رصيد شالكه إلى 56 نقطة في المركز الثاني .// انتهى //21:17ت م