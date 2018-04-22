رياضي / الدوري الألماني : ماينز يخسر أمام أوجسبورج ..وتعادل شالكة مع كولون
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
برلين 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
أهدر فريق ماينز فرصة الابتعاد عن مراكز الهبوط بالدوري الألماني لكرة القدم ، عقب خسارته بهدفين دون رد اليوم أمام مضيفه أوجسبورج في الجولة الـ 31 للمسابقة .
وتجمد رصيد ماينز عند 30 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر، في المقابل ارتفع رصيد أوجسبورج إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر .
وتعادل فريق كولون مع ضيفه شالكه بهدفين لكل منهما ، ليصبح كولون على حافة الهبوط لدوري الدرجة الثانية ، وظل كولون قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 22 نقطة ، فيما ارتفع رصيد شالكه إلى 56 نقطة في المركز الثاني .
// انتهى //
21:17ت م