عام / وزير الصحة اليمني يكرم الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية في ختام مهمته الإنسانية في حضرموت
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
المكلا 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
أقام معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم ، حفلًا تكريميًا اليوم للكادر الطبي التابع لمنظمة البلسم الدولية في ختام مهمته الإنسانية التطوعية بمحافظة حضرموت .
وعبر معاليه عن شكره العميق للمملكة على دعمها المستمر لليمن ولقوات التحالف العربي ، وإلى الكادر الطبي للمنظمة على عملهم الإنساني بإجراء العديد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا .
وقدم معاليه خلال الحفل دروعًا تذكارية وشهادات شكر وتقدير لأعضاء الكادر الطبي ، متمنيًا عودتهم إلى اليمن للقيام بالمزيد من عمليات القلب والقسطرة للمرضى المحتاجين في محافظات اليمن كافة .
مما يذكر أن الكادر الطبي أجرى خلال مهمته الإنسانية 12 عملية قلب مفتوح و 125 عملية قسطرة تداخلية منها 92 للكبار و 33 للأطفال ، إضافة إلى الكشف الطبّي وعلاج ومتابعة 479 مريضًا ومريضة من مختلف الأعمار قدموا من جميع المحافظات اليمنية إلى العيادات الخارجية وصرفت لهم الأدوية التي يحتاجون إليها .
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21:18ت م