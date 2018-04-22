المكلا 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأقام معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر محسن باعوم ، حفلًا تكريميًا اليوم للكادر الطبي التابع لمنظمة البلسم الدولية في ختام مهمته الإنسانية التطوعية بمحافظة حضرموت .وعبر معاليه عن شكره العميق للمملكة على دعمها المستمر لليمن ولقوات التحالف العربي ، وإلى الكادر الطبي للمنظمة على عملهم الإنساني بإجراء العديد من عمليات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا .وقدم معاليه خلال الحفل دروعًا تذكارية وشهادات شكر وتقدير لأعضاء الكادر الطبي ، متمنيًا عودتهم إلى اليمن للقيام بالمزيد من عمليات القلب والقسطرة للمرضى المحتاجين في محافظات اليمن كافة .مما يذكر أن الكادر الطبي أجرى خلال مهمته الإنسانية 12 عملية قلب مفتوح و 125 عملية قسطرة تداخلية منها 92 للكبار و 33 للأطفال ، إضافة إلى الكشف الطبّي وعلاج ومتابعة 479 مريضًا ومريضة من مختلف الأعمار قدموا من جميع المحافظات اليمنية إلى العيادات الخارجية وصرفت لهم الأدوية التي يحتاجون إليها .// انتهى //21:18ت م