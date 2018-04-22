الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي مضر بطلاً لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 1438-1439هـ للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حسم لاعبوه اللقب قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، وتسلم اللاعبون درع الدوري من قبل رئيس الاتحاد العربي السعودي محمد المنيع ، بعد اللقاء الجماهيري الذي جمع مضر مع النور في ختام منافسات الدوري على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام .وشهد اللقاء انتصار مضر على النور بنتيجة (23-17)، ليؤكد مضر أحقيته بهذا اللقب بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الموسم، بقيادة المدرب الإسباني فرناندو .وتصدر مضر سلم الترتيب العام لأندية الدوري برصيد 38 نقطة، فيما حل النور في مركز الوصافة برصيد 32 نقطة، وحل الخليج ثالثا برصيد 31 نقطة، والأهلي رابعاً برصيد30 نقطة، وتأهلت الأندية الأربعة للمشاركة في بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، التي ستنطلق في الدمام يوم الخميس المقبل.من جهته بارك رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد محمد المنيع لنادي مضر تحقيقه لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، مشيداً بالمستويات الفنية الرائعة التي ظهرت بها الأندية المشاركة في منافسات هذا الموسم.وأضاف المنيع : "كالعادة حفلت مسابقاتنا بالإثارة والقوة والحضور الجماهيري ولعل عودة مضر لساحة البطولات تكون حافزاً لبقية الأندية الكبرى التي يتوقع أن تشهد بطولة النخبة الأسبوع المقبل منافسة قوية بين الأربع الفرق النخبة في السعودية وهو بلا شك سينصب لمصلحة المنتخب السعودي الذي تنتظره استحقاقات عالمية وقارية مقبلة ".// انتهى //21:34ت م