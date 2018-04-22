الطائف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسكشف تقرير لمكتب الدعوة بمحافظة الطائف ، عن إسلام 42 وافداً خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي ، وتصدّرت الجالية الفلبينية أكثر الدول دخولاً في الإسلام .واحتوى التقرير الصادر عن إدارة الجاليات بمكتب الدعوة بالطائف لفترة الربع الثاني لعام 1439هـ تنفيذ 1344 كلمة ودرساً، استفاد منها ( 16421) شخصاُ، وتنفيذ 19 دورة علمية استفاد منها (233) متدرباً، وتنفيذ 117 رحلة دعوية شملت رحلات عمرة وزيارة للمسجد النبوي ورحلات تنزه، استفاد منها (592) شخصاً، إضافة إلى تنفيذ 683 نشاطاً شهدت توزيع مجموعة كبيرة من المواد الدعوية والمصاحف والنشرات التثقيفية بأمور الدين، استفاد منها 8640 شخصاً .وتضمن التقرير تنفيذ (407) لقاءات تعريفية بالإسلام، استفاد منها (1699) شخصاً، واستفاد أكثر من (2548) شخصاً من (418) زيارة ميدانية ، كما تم تنفيذ (301) دعوة إلكترونية استفاد منها أكثر من ( 113.277) شخصاً .// انتهى //21:47ت م