عام / أمطار على منطقة الباحة
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
الباحة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 22أبريل 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
21:48ت م