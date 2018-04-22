الباحة 07 شعبان 1439 هـ الموافق 22أبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:48ت م