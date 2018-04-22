الطائف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأقام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ممثلاً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل)، اليوم، بقاعة التدريب في كلية نياجرا للسياحة والفندقة، برنامجاًتدريبياً بعنوان "تطوير مهارات وقدرات العاملين بالتسويق السياحي" ، بمشاركة أكثر من 35 متدرباً من مختلف منشآت الإيواء السياحي بالمحافظة .وقدم المدرب صلاح الجهني ، خلال البرنامج تعريفاً بأهمية العنصر البشري والتدريب في التسويق السياحي، وأبرز أنواع التسويق، إضافة إلى التطرق إلى أساليب وطرق التسويق السياحي، كون السياحة تمثل أحد أهم الصناعات السريعة والمتنامية، وأهم القطاعات التنافسية مع تزايد الوجهات السياحية التي تسعى لجذب عدد أكبر من السياح إليها ، و يمثل فيها التسويق أهمية كبرى للترويج للخدمات المقدمة للسائح وتوفير الخيارات الملائمة.// انتهى //21:50ت م