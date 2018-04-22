ينبع 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسالتقى محافظ ينبع سعد السحيمي , اليوم , بشباب وشابات الأعمال , بحضور رئيس غرفة ينبع مراد العروي , وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بينبع .واستعرض شباب وشابات الأعمال خلال اللقاء مع محافظ ينبع مشروعاتهم الاستثمارية المختلفة وأبرز التحديات التي تواجههم وتحد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل .وطالَبَ السحيمي رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة بالاستمرار في توجهاتهم ورسالتهم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لإخراج قيادات اقتصادية شابة تُسهم بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني ، منوهاً بأهمية البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها ، مشيراً إلى دور شباب وشابات الأعمال الفاعل في تحويل اقتصاد المحافظة إلى اقتصاد قائم على الميزات التنافسية للمحافظة بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة .وشكر السحيمي رئيس غرفة ينبع على تنظيم هذه اللقاء , مشيداً بالجهود المبذولة من الغرفة ودورها الفعال في نشر ثقافة العمل الحر ودعم شباب وشابات الأعمال وتذليل المعوقات أمامهم لتمكينهم من الاستمرار في العمل في مشروعاتهم الناشئة الخاصة بهم .// انتهى //22:23ت م