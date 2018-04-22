اقتصادي / السحيمي يلتقي برواد ورائدات الأعمال بغرفة ينبع
الأحد 1439/8/6 هـ الموافق 2018/04/22 م واس
ينبع 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واس
التقى محافظ ينبع سعد السحيمي , اليوم , بشباب وشابات الأعمال , بحضور رئيس غرفة ينبع مراد العروي , وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بينبع .
واستعرض شباب وشابات الأعمال خلال اللقاء مع محافظ ينبع مشروعاتهم الاستثمارية المختلفة وأبرز التحديات التي تواجههم وتحد من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل .
وطالَبَ السحيمي رواد ورائدات الأعمال بالمحافظة بالاستمرار في توجهاتهم ورسالتهم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لإخراج قيادات اقتصادية شابة تُسهم بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني ، منوهاً بأهمية البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها ، مشيراً إلى دور شباب وشابات الأعمال الفاعل في تحويل اقتصاد المحافظة إلى اقتصاد قائم على الميزات التنافسية للمحافظة بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
وشكر السحيمي رئيس غرفة ينبع على تنظيم هذه اللقاء , مشيداً بالجهود المبذولة من الغرفة ودورها الفعال في نشر ثقافة العمل الحر ودعم شباب وشابات الأعمال وتذليل المعوقات أمامهم لتمكينهم من الاستمرار في العمل في مشروعاتهم الناشئة الخاصة بهم .
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