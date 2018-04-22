القاهرة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسواصل فريق الأهلي بطل الموسم الحالي انتصاراته في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بتروجيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة الـ33 من المسابقة.وبهذا الفوز أصبح رصيد الأهلي 85 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وفي المقابل توقف بتروجيت عند 38 نقطة في المركز الـ12.وفي مباراة أخرى تعادل فريق الإسماعيلي سلبيًا مع مضيفه فريق الرجاء ليصبح رصيد الإسماعيلي 64 نقطة في المركز الثاني، والرجاء الذي هبط رسميًا للدرجة الثانية 26 نقطة في المركز الـ17.// انتهى //22:32ت م