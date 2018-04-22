القاهرة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مساعد وزير خارجية البرازيل لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا فرناندو أبريو، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لآلية المشاورات السياسية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية الذي يُعقد على مستوى كبار المسؤولين.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح له ، أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد الأمين العام في هذا الصدد بالدعم البرازيلي المستمر للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار التطورات المهمة التي شهدتها هذه القضية على مدى الأشهر الأخيرة.وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً مع المسؤول البرازيلي سبل الارتقاء بالعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية بشكل عام ومع البرازيل على وجه الخصوص، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية إعطاء قوة دفع لصيغة قمة الدول العربية / أمريكا الجنوبية، واستشراف فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.يشار إلى أن الاجتماع الثاني لآلية المشاورات السياسية يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية البرازيلية في عام 2015.// انتهى //22:33ت م