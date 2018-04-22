أبهـا 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه عدد من القيادات الأمنية.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , مشيداً بالأدوار البارزة التي يقوم بها رجال الأمن في شتى المجالات، كما استمع سموه لعدد من الأنشطة والإنجازات الأمنية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.بدوره قدّم مدير شرطة منطقة عسير شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه الدائم واهتمامه المستمر بكل ما من شأنه حفظ أمن الوطن والمواطن.// انتهى //22:36ت م