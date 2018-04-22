جيزان 06 شعبان 1439هـ الموافق 22 أبريل 2018م. واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وأسرة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سابقاً حسن بن محمد خالد الأمير الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض ، وذلك بمنزلهم بمدينة جازان .‏وأعرب سمو أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.من جهتهم عبر أبناء وأفراد أسرة الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه.// انتهى //22:43ت م