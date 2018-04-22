الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستعقد وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم غدٍ الاثنين ، ورشة عمل بعنوان " تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية 2030 " وإعداد نظام التخطيط العمراني الوطني الجديد وذلك بقصر طويق بحي السفارات في الرياض .وتأتي الورشة التي تستمر ثلاثة أيام في إطار جهود الوزارة لتنفيذ برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، والارتقاء بجودة الخدمات والمشاريع التنموية والاقتصادية والصناعية والمشاريع الإسكانية ومشاريع النقل ومشاريع القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة لمناطق ومحافظات المملكة .وتهدف الورشة إلى التشاور مع جميع الشركاء (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني والاكاديمين) للوصول إلى حزمة من السياسات العمرانية الوطنية منسجمة مع سياسات واستراتيجيات ومبادرات جميع الشركاء لترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 على المستوى المكاني، وسعيا لتحقيق حياة حضرية مستدامة في المدن والمحافظات، وإدراة كفوة للأصول الحكومية المتوفرة لدى الجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة والحفاظ على الموروث الثقافي للمملكة .وتستعرض الورشة نتائج الدراسات والمشاورات مع جميع الشركاء التي أجريت خلال العام الماضي والحالي لتحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية وإعداد نظام للتخطيط العمراني الوطني .وستعمل الإستراتيجية على تأسيس قاعدة بيانات حديثة ومؤشرات أداء عمرانية اقتصادية واجتماعية تستخدم لقياس أداء الإستراتيجية خلال التنفيذ .وتعد الإستراتيجية العمرانية الوطنية المحدثة خارطة طريق لتعزيز دور المملكة التنافسي على مستوى العالم ، استنادا إلى منجزات لإستراتيجية العمرانية الوطنية السابقة والمعتمدة من مجلس الوزراء عام 2000 م ، وستركز الوزارة في تحديثها على إيجاد منظومة عمرانية مستدامة تحقق النمو الاقتصادي المزدهر لمدن المملكة وتضمن استدامتها.كما ستناقش الورشة نتائج الدراسات والمشاورات مع الشركاء للوصول إلى إطار عام لسياسات نظام تخطيط عمراني وطني (Planning Act) يمكن تنفيذ الإستراتيجية العمرانية الوطنية وينظم أدوار ومسئوليات الشركاء نحو تنفيذ الأهداف التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال الخمس عشرة القادمة ، إذ يمثل نظام التخطيط العمراني الوطني الجديد أداة تمكين أساسية للتنسيق والتكامل على جميع المستويات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية , من خلال تحديد الأطراف المعنية والشركاء وأدوار كل منهم ومسؤولياتهم بشكل واضح لتجنب الأزدواجية في الجهود ويعتمد النظام على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على مبدئ العدالة والشفافية والفعالية والحوكمة المنضبطة .وسيتم تنفيذ أعمال الورشة من خلال تنظيم مجموعات عمل تركز على مختلف مجالات الإستراتيجية العمرانية الوطنية ونظام التخطيط العمراني الجديد باتباع النهج التشاركي للوصول إلى سياسات عمرانية وطنية توافقية مع الشركاء لكل من الإستراتيجية العمرانية الوطنية ونظام التخطيط العمراني الوطني الجديد .// انتهى //23:16ت م