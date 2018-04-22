القريات 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستفقد صاحب ‏السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم منفذ الحديثة الحدودي.واستمع سموه خلال الجولة التفقدية لشرح من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني ، الذي أوضح حجم الحركة داخل الجمرك ما بين الدخول الى المملكة والمغادرة منها ، سواءً الركاب القادمين والمغادرين أو البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ والتي تخص السوق السعودي أو التي تتجه إلى دول الخليج.بعد ذلك قام أمير منطقة الجوف بجولة داخل ساحات ومرافق المنفذ ، مطلعًا على التجهيزات المزودة بأحدث التقنيات ومراحل إنهاء الإجراءات الجمركية في كل من قسمي الركاب والشحن.كما زار الأمير بدر بن سلطان المعرض المقام من جمرك الحديثة الذي يضم أنواع وأساليب التهريب التي يستخدمها ضعاف النفوس ومهارة رجال الجمارك في كشف تلك الأساليب.ثم شاهد سموه عرض الوسائل الحية.وفي ختام الجولة تمنى سموه للجميع التوفيق والسداد في خدمة هذه البلاد.رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وقادة القطاعات العسكرية.// انتهى //23:44ت م