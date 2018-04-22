الفوارة 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن بدء إطلاق برنامج الإسكان التنموي التابع لجمعية الإسكان الأهلية التنموية بالمنطقة .وبارك سموه خلال زيارته لمركز الفوارة بافتتاح هذه المشروعات التنموية التي تجاوزت 100 مليون ريال ، ناقلاً لهم اهتمام وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وأشاد سموه في كلمته عقب تدشينه عددًا من المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة في المجالات التعليمية والبلدية والخيرية بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون ريال ، بما يشهده مركز الفوارة من تطور ملحوظ في الخدمات كافة ، متمنياً النمو المستمر لهذا المركز والمشروعات الخيرة التي جاءت بتعاون وتناغم مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة ، سائلاً الله تعالى أن تستمر عجلة التنمية لخدمة الوطن والمواطنين ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها.وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى رئيس مركز الفوارة سالم بن نحيت كلمة رحب في مستهلها بقدوم سمو أمير القصيم ، مشيراً إلى أن زيارة سموه تؤكد اهتمامه وحرصه لخدمة الأهالي في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، لافتاً النظر إلى أن الرؤية الطموحة التي تعيشها البلاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 هي إصرار واضح على مسابقة الزمان لتغيير معالم المكان بما يحقق رفاهية الإنسان.بعد ذلك ألقى الدكتور راضي القبع كلمة الأهالي ، نوه فيها بالجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم في مجال التنمية ، مؤكداً أن هذه الزيارة ليست بمستغربة ، وستبقى في نفوس أهالي الفوارة ، منوهاً بما من الله علينا به من نعمة الإسلام وقوة التلاحم بين أفراد المجتمع مع ولاة أمرهم ، مؤكداً على الجميع المحافظة على أمن هذه البلاد ، والأمن الوطني والفكري والمعرفي ، وأن نستشعر عظم الأمانة الملقاة على عواتقنا ، داعياً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها وشعبها.إثر ذلك قُدمت قصيدة باللغة الفصحى للشاعر عبدالله البشري ، ثم أوبريت ترحيبي .بعدها قدم عرض مرئي يتحدث عن مركز الفواره وتطور الخدمات فيه.عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم إلكترونياً المشروعات التنموية والحيوية المتنوعة في المجالات التعليمية والبلدية والخيرية بالمركز.بعدها كرم سمو الأمير فيصل بن مشعل أبناء الشهداء المشاركين بالحد الجنوبي ملتقطاً الصورة التذكارية معهم .وفي ختام الحفل شارك سمو أمير منطقة بالعرضة السعودية.حضر حفل التدشين أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة عبدالله المجماج ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي ، وعدداً من المسؤولين ، وأهالي المركز.// انتهى //23:53ت م