المدينة المنورة ٠٦ شعبان 1439هـ الموافق ٢٢ ابريل 2018م واسانطلقت اليوم بتعليم المدينة المنورة للبنات ورشة عمل تطوير محتوى الكتب المدرسية لمواد التربية الأسرية والتي تنظمها شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وذلك بفندق موفنبيك المدينة .جاءت الورشة بهدف تطوير محتوى ومواصفات الكتب المدرسية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، وتطوير جودة محتوى الكتاب المدرسي وفقاً للاتجاهات الحديثة للكتب والمناهج والتغيرات العالمية المستجدة ، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكتاب من حيث الصياغة والمصطلحات الملائمة والمواصفات الفنية والمنهجية، وتحديد مواصفات الكتاب المدرسي الملائم لمعايير الجودة والاتجاهات الحديثة واكتشاف الطرق الفعالة لتنفيذ الكتاب المدرسي ذي الجودة المناسبة في السياق الواقعي.وقادت الورشة مستشارة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتورة فاطمة القحطاني حيث ناقشت عدة محاور شملت التحديات التي تواجه الكتاب المدرسي , وأشكال الكتب المستقبلية وآليات دعمها , والمضامين الرقمية وأهم المحكات والأفكار اللازمة لاختيار محتوى ملائم في كل مجال تعليمي , والدور المأمول من شركة تطوير فيما يتعلق بتطوير المقررات الدراسية.وشهدت الورشة تفاعل كبير من قبل المشاركات ، واختتمت بإتاحة الفرصة للمقترحات والمداخلات .// انتهى //00:23ت م