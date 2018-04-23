المدينة المنورة ٠٦ شعبان 1439هـ الموافق ٢٢ ابريل 2018م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع برنامج أصدقاء نزاهة بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء القادم لقاءً تعريفياً بعنوان " تكون ثقافة النزاهة في ضوء القرآن والسنة "، وذلك بهيئة تطوير المدينة المنورة .وأوضح الأمين العام لوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة الدكتور عماد بن زهير حافظ ، أنه سيتم على هامش اللقاء توقيع عقد شراكة بين الوقف وبرنامج أصدقاء نزاهة بالمدينة المنورة ، تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية والتدريبية لتعزيز قيم النزاهة والتنسيق المشترك في تنظيم الملتقيات والمعارض والندوات وورش العمل كما تهدف هذه الشراكة إلى التعاون في نشر ثقافة النزاهة بشكل توعوي .//انتهى //00:27ت م