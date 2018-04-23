الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم الحفل الختامي لخريجين معهد العاصمة النموذجي للعام1438-1439هـ الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي .وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين.بعد ذلك القيت كلمة الخريجين ، رحبوا فيها بسمو أمير منطقة الرياض ، مبينين أن رعاية سموه للحفل تجسيد الرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم وطلابه في هذا الوطن من القيادة الحكيمة ، مقدمين الشكر للمعلمين والآباء والأمهات.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً لمنجزات المعهد .ثم ألقى مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للحفل ، مهنئاً الطلاب الخريجين ، مبيناً أن رعاية سموه تجسيد دعم القيادة الحكيمة للعلم وطلابه .وأكد أن المعهد يعد منارة راسخة للعلم وقاصديه ، مؤكداً السعي لبناء جيل مخلص لدينه ثم وطنه وقيادته الرشيدة .وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير فيصل بن بندر الفائزين بجائزة (الأمير أحمد بن عبدالعزيز للأداء المتميز )، ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً من مدير عام المعهد.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وأعضاء مجلس إدارة جمعية خريجي المعهد، وأولياء أمور الطلاب الخريجين.وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في تصريح عقب الحفل عن سعادته بمشاركة الطلاب الخريجين وفخره بما حققه المعهد من مستوى يليق بإنجازات المعهد العريق بتاريخه ، على أيدي عملت وسهرت وبذلت تعاقبوا على المعهد وأسسوا لعمل ناجح بشكل جيد وصلوا به إلى القمة والمهم الأن المحافظة عليها .وقال سموه " أنا في هذه المناسبة أنوب عن الأمير أحمد بن عبدالعزيز وأهنئ سموه على هذا الإنجاز " لافتاً النظر إلى دعم الحكومة الرشيدة للمعهد وبرامجه .وفِي ختام التصريح عبر سموه عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح فِي مسيرة العلم والتعلم والبذل خدمة للوطن وقيادته.// انتهى //00:55ت م