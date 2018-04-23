الطائف 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسينفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشواق بمحافظة الليث، غداً، عدداً من المحاضرات والكلمات الوعظية في مساجد وجوامع قرية الشاقة الشمالية، تشمل محاضرة دعوية ، للشيخ خالد الزهراني في جامع القواسمة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب في جامع آل رده، وبعد صلاة العشاء في جامع حارة الباب .كما سينظم تعاوني مركز الشواق كلمات وعظية ومجموعة من المحاضرات الدعوية بعد صلاة العصر في جامع بن خلوفة، ومحاضرة بعد صلاة المغرب في جامع الأشول، وبعد صلاة العشاء في مسجد القراره ، للشيخ نايف بن سفر المقاطي.وتأتي هذه المحاضرات والكلمات الوعظية ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب التعاوني بمركز الشواق والنشاط المنبري العام للعام الحالي ، وحرصه على استضافة عدد من الدعاة والعلماء لإلقاء محاضرات دعوية في مختلف مساجد وجوامع وقرى مركز الشواق .// انتهى //01:21ت م