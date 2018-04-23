الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساختتم الاتحاد السعودي للعبة الجمباز أمس نشاطه للموسم الرياضي 2017ـ2018 بإقامة بطولة السعودية للتحدي للمستوى الثاني للأندية والهيئات "فردي أجهزة"، التي انطلقت الخميس الماضي في صالة الأمير فيصل بن فهد في الرياض "البطولة الختامية" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، ومشاركة جميع الأندية والهيئات وجميع الفئات.من جهته ، عد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريش نجاح البطولة ، تأكيداً للدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما رياضة الجمباز من قبل معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الاستاذ تركي آل الشيخ ، ونائبه سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الأمر الذي أسهم في تطور وانتشار اللعبة.// انتهى //01:27ت م