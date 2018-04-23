روما 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسحقق فريق نابولي فوزاً مهماً على مضيفه يوفنتوس حامل اللقب بهدف دون رد اليوم في تورينو ضمن الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وأنعش نابولي بهذا الفوز آماله في التتويج باللقب الأول الغائب عنه منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد عام 1987 ، حيث قلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة الذي تنتظره رحلة إلى ميلانو السبت المقبل لمواجهة انتر ميلان الخامس قبل أن يستضيف بولونيا في الخامس من مايو المقبل، ثم يحل ضيفاً على روما الثالث في الـ 13 من ذات الشهر وينهي الموسم على أرضه بمباراة سهلة أمام هيلاس فيرونا.وبذلك يكون رصيد نابلولي 84 نقطة بالمركز الثاني ، ورصيد يوفنتوس 85 نقطة بالمركز الأول .وتختتم الجولة غداً الاثنين بلقاء جنوى مع فيرونا.// انتهى //01:39ت م