الرياض 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسحذر الاتحاد السعودي لكرة القدم رؤساء الأندية من التجاوزات الإعلامية ، في بيان أصدره اليوم .وأكد الاتحاد السعودي في بيانه أنه تابع ما دار خلال الأيام الماضية من تراشق كلامي ، وإثارة الجدل حول إلغاء ميثاق الشرف للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي بين بعض رؤساء الأندية، وهو ماتسبب في إحداث ردود فعل سلبية في الوسط الرياضي .وأضاف : الاتحاد السعودي إذ يأسف لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول، فإنه يحذر من الاستمرار في هذا التجاوز، ويؤكد بأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق نصوص لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، داعيا جميع مسؤولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسة الإعلامية السلبية .// انتهى //02:15ت م