مدريد 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واستعادل فريق اتلتيكو مدريد مع ضيفه ريال بيتيس بدون أهداف اليوم ليضع برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من استعادة اللقب ، ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وارتفع رصيد اتلتيكو إلى 72 نقطة بالمركز الثاني ، مقابل 83 لبرشلونة الذي سيحسم اللقب في حال تعادله فقط في مباراته المقبلة ، ومن ثم يتوج أما ريال مدريد .وهبط فريق لاس بالماس التاسع عشر قبل الأخير إلى الدرجة الثانية بعد أن تلقى خسارة ثقيلة أمام ضيفه الافيس برباعية نظيفة ، وبقي لاس بالماس على رصيده السابق بـ 21 نقطة، وفقد بالتالي أي فرصة في البقاء اذ تبقى له أربع مباريات فقط لا تمكنه من اللحاق بليفانتي السابع عشر بـ34 نقطة حتى لو فاز فيها جميعها.// انتهى //02:34ت م