واشنطن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة جون ج. سوليفان اليوم في مدينة تورنتو الكندية وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوايرت بأن الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي والعالمي، بما في ذلك سوريا وإيران، وكوريا الشمالية، مضيفًا أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل لإنهاء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.// انتهى //03:12ت م