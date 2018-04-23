لندن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واساختارت رابطة اللاعبين المحترفين للدوري الانجليزي الممتاز اليوم اللاعب الدولي المصري ولاعب فريق ليفربول محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2017 - 2018).وتوج صلاح بهذا اللقب في حفل الجوائز الذي نظمته رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا في لندن، متغلبًا على منافسيه كل من الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي فريق مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا، والألماني ليروي ساني.ويعد صلاح اللاعب العربي الثاني الذي يتوج بهذا اللقب بتصويت من اللاعبين المحترفين بعد الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي، والذي فاز بهذا اللقب في الموسم قبل الماضي.// انتهى //03:52ت م