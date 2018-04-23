واشنطن 06 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018 م واسنددت الولايات المتحدة الأمريكية، بالهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم على مركز لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأعرب بيان للخارجية الأمريكية عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها في أفغانستان والمجتمع الدولي، للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الجبان الذي يستهدف المدنيين الأبرياء الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية الأساسية ويفضح وحشية الإرهابين.وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بدعمها لحكومة وشعب أفغانستان في حربهم ضد الإرهاب، وجهودهم لضمان عملية سير الانتخابات، لتحقيق السلام والأمن والديمقراطية في أفغانستان.// انتهى //03:52ت م