الصحف السعودية
الاثنين 1439/8/7 هـ الموافق 2018/04/23 م واس
الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك لوزير الداخلية: جهودكم المتميزة وراء انخفاض الجرائم
ولي العهد لوزير الداخلية: إنجازاتكم تؤكد أداء مميزاً وعزماً لا يلين لخدمة الوطن
أمير مكة يطلع على إنجازات «موهبة».. وخطط جامعة جدة للمبدعين
خالد الفيصل يدعو إلى الاسثمار في رأس المال البشري
أمير الرياض يحتفل بتخريج الدفعة الـ62 من طلاب «الإمام».. اليوم
أمير الشرقية يرفد سوق العمل بـ195 خريجاً من معهد الإدارة
أمير عسير: تغطية «النائية» بشبكة النطاق اللاسلكي
أمير القصيم: لجنة عاجلة للنظر في شكوى مواطن
«الدفاعات السعودية» تعترض صاروخاً حوثياً باتجاه نجران
الداخلية: تنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية في مراحله النهائية
رئيس المالديف يثمن جهود المملكة لخدمة الإسلام
اجتماع خليجي لمشروع الوسائط المتعددة في الاتصالات العسكرية
«التعاون الإسلامي»: إستراتيجية شاملة لرعاية الطفل ورفاهيته
"مقاتلات قطرية" تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية
الجيش يتقدم في تعز.. ويفرض سيطرته على حاميم
الانقلابيون يتكبدون خسائر فادحة في صعدة والساحل الغربي
مصرع قائد ميليشيات الحوثي في «علب»
العراق: مقتل 36 «داعشياً» في «ضربة بسورية»
العثور على مقبرة جماعية في الرقة
السيسي يقر قانون التحفظ على «أموال الجماعات الإرهابية»
الجيش الليبي ينتزع درنة من الإرهابيين
ألمانيا تحث روسيا على التعاون في حل الأزمة السورية
روسيا تزوّد نظام الأسد بصواريخ «إس 300»
مقتل وإصابة 160 في كابول.. والمملكة تدين الهجوم الانتحاري
مسلح يقتل 4 أشخاص في ولاية تنيسي الأمريكية
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