الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك لوزير الداخلية: جهودكم المتميزة وراء انخفاض الجرائمولي العهد لوزير الداخلية: إنجازاتكم تؤكد أداء مميزاً وعزماً لا يلين لخدمة الوطنأمير مكة يطلع على إنجازات «موهبة».. وخطط جامعة جدة للمبدعينخالد الفيصل يدعو إلى الاسثمار في رأس المال البشريأمير الرياض يحتفل بتخريج الدفعة الـ62 من طلاب «الإمام».. اليومأمير الشرقية يرفد سوق العمل بـ195 خريجاً من معهد الإدارةأمير عسير: تغطية «النائية» بشبكة النطاق اللاسلكيأمير القصيم: لجنة عاجلة للنظر في شكوى مواطن«الدفاعات السعودية» تعترض صاروخاً حوثياً باتجاه نجرانالداخلية: تنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية في مراحله النهائيةرئيس المالديف يثمن جهود المملكة لخدمة الإسلاماجتماع خليجي لمشروع الوسائط المتعددة في الاتصالات العسكرية«التعاون الإسلامي»: إستراتيجية شاملة لرعاية الطفل ورفاهيته"مقاتلات قطرية" تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنيةالجيش يتقدم في تعز.. ويفرض سيطرته على حاميمالانقلابيون يتكبدون خسائر فادحة في صعدة والساحل الغربيمصرع قائد ميليشيات الحوثي في «علب»العراق: مقتل 36 «داعشياً» في «ضربة بسورية»العثور على مقبرة جماعية في الرقةالسيسي يقر قانون التحفظ على «أموال الجماعات الإرهابية»الجيش الليبي ينتزع درنة من الإرهابيينألمانيا تحث روسيا على التعاون في حل الأزمة السوريةروسيا تزوّد نظام الأسد بصواريخ «إس 300»مقتل وإصابة 160 في كابول.. والمملكة تدين الهجوم الانتحاريمسلح يقتل 4 أشخاص في ولاية تنيسي الأمريكية// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت