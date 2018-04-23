وفي موضوع آخر، قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (المواطن.. وحماية المستهلك): مؤشرات البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أمس وكشفت فيه ارتفاع أسعار 65 سلعة أساسية مقابل تراجع 22 سلعة يؤكد أن حركة الاقتصاد السعودي في وتيرة مرتفعة، وأن كل الدلالات توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن دورة رأس المال في حراك مستمر.ورأت أن هذه المؤشرات تعطي انطباعات عن أن مزاج السوق السعودية غير متطابق مع الأسواق العالمية، فحين نسمع عن انخفاض سلع عدة في البلدان المنتجة أو حتى في البلدان المستهلكة لها، نجد أن وتيرة الارتفاع مستمرة في أسواقنا المحلية بشكل مستمر.وخلصت إلى القول إن «حماية المستهلك» ووزارة التجارة مطالبتان بفرض عقوبة صارمة على كل الوكلاء ورجال الأعمال الذين يستغلون حرية السوق السعودية وأجواء المنافسة فيها، ويضعون الأسعار دون أي رقابة فعلية عليهم. وهذا ما يفرض تحركا سريعا لمنع الاحتكار وفتح المجال للمنافسة؛ ليكون أمام المستهلك خيارات عدة عند الشراء، ولا يُفرَضُ عليه مصدر واحد لهذا المنتج أو ذاك.// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت