وفي ملف آخر، قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي حملت عنوان (العبث القطري): أسلوب جديد في الاستفزاز وتعريض حياة المدنيين للخطر تمتهنه الدوحة حالياً وبالذات تجاه الطائرات المدنية الإماراتية وفي الممرات الجوية الدولية فوق مملكة البحرين، ولأكثر من مرة مارست قطر النهج نفسه رغم شكوى الإمارات إلى «الإيكاو»، وبالأمس اقتربت مقاتلات جوية قطرية، وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكباً أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة عادية، ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دولياً. والأمر المستهجن أن القطريين يسارعون إلى نفي كل حادثة اعتراض تنفذها مقاتلاتهم للطائرات المدنية فوق البحرين.ورأت أن التصرف الخطير للمقاتلات القطرية لا تفسير له سوى إمعان الدوحة في تأجيج الأزمة الخليجية وإرسال إشارات سلبية عن نواياها التي عنوانها العناد والمكابرة والمضي في الخطأ رغم فداحته، إضافة إلى تأكيد النظام القطري التحرك في اتجاه خلق عداء مع الإمارات والبحرين.واختتمت بالقول: على النظام القطري الإدراك جيداً أن تجاوز الخطوط الحمراء لا يمر بسلام، وأن ما يُقترف بحق أي مدني تحمي حياته منظمات الطيران وهيئاته الدولية وقبل ذلك بلاده سيكون حملاً ثقيلاً لا تتحمله دولة صغيرة عجزت عن توفير معظم الاحتياجات الاستهلاكية لشعبها منذ بدء المقاطعة العربية.// انتهى //06:02 ت م 03:02جمت