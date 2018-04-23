أسونسيون 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسفاز ماريو عبدو بينيتيز، مرشح حزب "كولورادو" الحاكم، في الانتخابات الرئاسية بالباراجواي.وأعلن رئيس المحكمة العليا للعدالة الانتخابية خايمي بيستارد فوز مرشح حزب "كولورادو" الحاكم ماريو بالانتخابات بعد حصوله على 49ر46 في المئة من الأصوات، بينما حصل منافسه مرشح تحالف "غانار" الذي يضم مجموعة من أحزاب المعارضة (وسط يسار)، إفراين أليغري على 72ر42 في المئة، وذلك بعد فرز أكثر من 96 في المئة من الأصوات.// انتهى //06:18ت م