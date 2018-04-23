طرابلس 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي من أجل معاناة المواطن وخاصة في النواحي الاقتصادية.وتطرقت إلى الهجرة غير الشرعية التي تتعرض لها السواحل الليبية، مبينة أن السلطات المختصة أنقذت أكثر من 3470 مهاجرًا غير شرعي وانتشلت 11 جثة خلال ثلاثة أيام الماضية.وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وإعلانه أنه سيتوجه إلى المغرب للقاء أعضاء في مجلس النواب؛ للبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود، مؤكدًا استعداده لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل ينهي الانقسام.وتناولت الصحف لقاء النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي، لبحث دعم آفاق التعاون بين البلدين.ونقلت تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن مدينة درنة محاصرة منذ ثلاث سنوات، لمنع خروج العناصر الإرهابية من المدينة، سواء بالسيارات المفخخة أو بالسلاح لإمداد العناصر الإجرامية في بنغازي، والاستعدادات قائمة لتحرير المدينة من الإرهاب.وعرجت الصحف على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، لبحث آخر المستجدات التطورات على الساحة الليبية.// انتهى //07:37ت م