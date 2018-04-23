الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسانطلقت أمس , الدورة التأهيلية الأولى للمدربين الرياضيين العاملين بالفروع الإيوائية للأيتام والأحداث التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة وبالتعاونمع كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود بالرياض، وتستمر 5 أيام بمقر الكلية .وتقام فعاليات الدورة على فترتين صباحية ومسائية، وتشمل برنامجا نظريا وتطبيقيا، وتهدف إلى إعداد وتأهيل المدربين الرياضيين العاملين بالفروع الإيوائية للأحداث والأيتام، والعمل على رفع كفاءتهم المهنية للعمل على تعزيز الجوانب الصحية والنفسية للمستفيدين من الأيتام والأحداث واكتشاف مواهبهم والتعرف على سبل تطويرها.ويشارك في الدورة 35 مدربا من فروع الوزارة الإيوائية البالغة 32 فرعا إيوائيا من مختلف مناطق المملكة، والمتمثلة في (دور الملاحظة الاجتماعية، ودور التوجيه الاجتماعي، ودور ومؤسسات التربيةالاجتماعية).وتحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تنظيم مثل هذه الدورات على تطوير كوادرها البشرية، والرقي بالخدمات المقدمة لمستفيديها في كافة المجالات المختلفة.// انتهى //08:26ت م