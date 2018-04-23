الرياض 7 شعبان 1439 الموافق 23 ابريل 2018 واس.ينظم المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى غداً, ندوة بعنوان (مخرجات التعليم الصحي بالمملكة وعلاقتها بسلامة المرضى) بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الجودة والتقويم والعلوم الصحية , وذلك بمقر المركز الوطني .وستناقش الندوة عدداً من المحاور الهامة من خلال جلسات العمل أبرزها : مفهوم وممارسات سلامة المرضى بالمؤسسات الصحية بالمملكة ، ومعايير الجودة وسلامة المرضى بالمؤسسات الصحية، والتجارب الوطنية والدولية لضمان جودة مخرجات التعلم المرتبطة بسلامة المرضة في برامج التعليم الصحي، إضافة إلى عقد حلقة نقاش حول وضع مقترح لمخرجات التعلم المتعلقة بسلامة المرضى في البرامج الصحية .ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن أنشطة الشراكة الاستراتيجية بين المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز السعودي لسلامة المرضى، بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفان التي تهدف الى بناء شراكة استراتيجية مثمرة بين المركزين، وتنص ضمن بنودها على تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في ما يخص مجال ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي ومجال سلامة المرضى.وستتضمن الندوة عددا من الجلسات العلمية والمحاضرات يلقيها عدد من ابرز المتخصصين حيث تحظى بمشاركة المدير التنفيذي للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالاله الهوساوي، ونائب المدير التنفيذي للاعتماد المؤسسي الدكتور صالح الغامدي، ونائب المدير التنفيذي للاعتماد البرامجي الدكتور محمد الفهيد، ووكيل كلية الطب بجامعة الباحة الدكتور محمد حلواني، وأستاذ طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الركبان، وأستاذ التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور حمزة عبدالغني.//انتهى//08:53ت م