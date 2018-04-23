الطائف 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واساستضافت الكلية التقنية للبنات بالطائف 506 طالبات من جميع المراحل الدراسية، وذلك في إطار التعريف بالتدريب التقني والمهني وأنظمة القبول بالكليات التقنية .وقمن الطالبات بجولة على جميع مرافق الكلية والتعرف على أقسامها ، وأهم المجالات المهنية التي تدعمها البرامج التدريبية للكلية .وأوضحت منسقة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني أن تلك الزيارات المدرسية للكلية التقنية تأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق رؤية 2030 لاستقطاب أكبر عدد ممكن من خريجات مدارس التعليم العام، وتشجيعهم بالتسجيل بالكلية التقنية، مشيرةً أن هذه الزيارات جاءت متزامنة مع تنفيذ عدد من الفعاليات لطالبات الكلية، ومن هذه الفعاليات فعالية متجري الصغير وهي إحدى فعاليات وحدة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني التي تهدف إلى تحفيز المتدربة على الاستقلالية وخوض غمار العمل الحر حيث يقمن الطالبات بالقيام بتجربة حقيقية لعملية البيع بافتتاح متجر خاص بالطالبات ، إضافة إلى فعالية البازار وتمثل إحدى فعاليات وحدة الأنشطة اللاصفية والهادفة إلى استقطاب أصحاب المتاجر من خارج الكلية وتعزيز العمل الحر لأصحاب المتاجر ، داخل أروقة الكلية .// انتهى //08:59ت م