الرياض 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاءً من منطقة الرياض تشمل الدوادمي و العاصمة الرياض والأجزاء المجاوره لها إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانيه عشر ظهرا .وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.// انتهى //09:10ت م