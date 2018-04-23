عرعر 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , تنظـم جامعة الحدود الشمالية بالتعـاون مـع الجهـات الرسميـة والقطاع الخاص في منطقـة الحــدود الشمالية ملتقى يوم المهنـة الأول خــلال الفتـرة 9 - 10 / 8 / 1439هـ، وذلك في بـهـو كلية العلوم بمقر المدينة الجامعية بعرعر.وسيتــم خــلال فـتـرة انعقــاد الفعاليـات تـرتيب لقـاءات مباشـرة بـين الطلبـة الخريجين والمتوقع تخرجهــم وممثلي الجهـــات المستقطبــة للخريجـين علـى الوظـائف الشاغـرة في التخصصات الإدارية والهندسية ومختلف التخصصات الأخرى بالشركات والمؤسسات المشاركة في هذا الملتقى من القطاع الخاص.ويصاحب الملتقى إقامة نـدوات سيحاضر فيـهـا عـدد من المتخصصـين والمتخصصات في سوق العمل والفرص الوظيفية وفي مجال الموارد البشرية من الرياض وجدة والدمام.// انتهى //09:23ت م