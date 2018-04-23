أبوعريش 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، بالتعاون مع جمعية منار الإعلام بمنطقة جازان الخميس المقبل, برنامجاً بعنوان " الإعلام والتنمية" يشارك فيه مجموعة من الإعلاميين بالمنطقة, وذلك بمقر ديوانية مركز التدريب الزراعي بجازان.ويتضمن اللقاء عرضاً لأبرز قضايا الإعلام والتنمية, ودور وسائل الإعلام المختلفة في الإسهام في التنمية الوطنية, فضلاً عن استعراض تجارب إعلامية متميزة.// انتهى //10:13ت م