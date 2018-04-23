وادي الدواسر 07 شعبان 1439 هـ الموافق 23 أبريل 2018 م واسدشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس , "حملة 100 يوم للتبرع بالدم" ، التي ينظمها مستشفى المحافظة.وأكد المحافظ خلال حفل تدشين الحملة بمبنى المحافظة إلى أن التبرع بالدم هو أحد المبادئ الانسانية ذات الأهداف السامية، وامتثال من المتبرع للتعاليم الإسلامية الفاضلة التي تحثنا دائماً على المشاركة المجتمعية والمساهمة في فعل الخير، وأحد أهم المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسد روح التعاون بين أفراد المجتمع ومن أوجه العطاء الذي يسهم في أنفاذ حياة المحتاجين له بإذن الل .من جهته أوضح مدير مستشفى المحافظة العام الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم ، أن الحملة تستمر 100 يوم وتستهدف مختلف المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية والأسواق التجارية ، بهدف تعزيز الجانب التوعوي بأهمية التبرع بالدم والتسهيل على المبادرين لدعم مستشفى المحافظة بكميات من الدم لصالح المحتاجين له .// انتهى //10:15ت م